Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag stellt der Stadtrat aller Voraussicht nach die Weichen für den Abriss des Rathaus-Centers und des Rathausturms. Das Einkaufszentrum und damit die Passage zum Hemshof sollen Ende 2021 geschlossen werden. Was bedeutet es für die Geschäfte in der Fußgängerzone, wenn die Bismarckstraße damit quasi zur Sackgasse wird?

„Die Ludwigshafener Innenstadt ist schmutzig und tot. Attraktive Geschäfte gibt es da schon lange nicht mehr.“ Diesen Satz würden viele unterschreiben, die berufsbedingt