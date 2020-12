Unter dem Motto „Die Parks brauchen Dich!“ können ab Montag, 7. Dezember, Jahreskarten für 2021 für die Mannheimer Grünoasen Luisen- und Herzogenriedpark erworben werden. Auch wenn gegenwärtig noch unklar ist, wann die derzeit geschlossenen Parks wieder öffnen, hofft die Stadtpark GmbH auf viele Käufer. Denn ein Großteil der Kosten für die Pflege von Pflanzen und Tieren werde mit dem Erlös aus den Jahreskarten gedeckt. Die Jahreskarte für den Luisenpark gewährt als „große Variante“ automatisch auch Zutritt in den Herzogenriedpark. Es gibt aber auch wieder eine kleine Version ausschließlich für den Herzogenriedpark. Die Jahreskarte für beide Parks kostet im Vorverkauf 30 Euro (Erwachsene) und ist ab dem Kaufdatum gültig. Der Preis liegt damit etwas unter dem Vorjahresniveau. Gründe dafür sind die gesenkte Mehrwertsteuer sowie die zu erwartenden Unannehmlichkeiten für die Besucher des Luisenparks, wo derzeit eine neue Parkmitte gestaltet wird. Erhältlich sind die Jahreskarten im Luisenpark am Servicepoint Haupteingang, im Herzogenriedpark an der Hauptkasse (Max-Joseph-Straße). Darüber bietet die Stadtpark Gesellschaft Neu- und Bestandskunden, die den Kauf vor Ort derzeit vermeiden wollen, den Versand von Gutscheinen für eine Jahreskarte an. Die Gutscheine können telefonisch unter 0621/410050 oder per Mail: information@stadtpark-mannheim.de bestellt werden.