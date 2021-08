In Ludwigshafen gibt es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 87 akute Corona-Fälle im Stadtgebiet. Die Fallzahlen sind innerhalb eines Tages im einstelligen Bereich angestiegen. Der Inzidenzwert wird für Donnerstag mit 19,7 Neuinfektionen angegeben (innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Nachdem der Inzidenzwert mit 7,5 im Juli einen vorläufigen Tiefstand erreicht hatte, ist in den vergangenen Wochen wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Dennoch liegen die Werte weit unter der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Seit Ausbruch der Pandemie sind mittlerweile 10.741 Infektionen in Ludwigshafen registriert worden. 335 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es derzeit 52 akute Fälle, die Inzidenz liegt bei 18,8. In Mannheim gibt 228 akute Infektionsfälle, zwölf mehr als am Vortag. 53 Fälle ordnet das Gesundheitsamt Reiserückkehrern zu. Die Inzidenz in der Nachbarstadt liegt bei 30,9.