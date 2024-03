Die Polizei hat am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr eine lebensgefährlich verletzte Frau in einem Gleisbett nördlich des Hauptbahnhofs Ludwigshafen gefunden. Die 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie starb. Wie die Frau sich die schweren Verletzungen zuzog, ist noch offen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin. Von einem Unglück, einem Suizid bis hin zu einem Kapitalverbrechen sei alles möglich. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts aufgenommen, bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag oder in den frühen Morgenstunden etwas Verdächtiges in der Nähe der Gleise im Bereich der B 44 (Hochstraße Nord) gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.