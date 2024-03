Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr am Altstadtplatz in Oggersheim gegen einen geparkten weißen VW Golf gestoßen. Der 60-Jährige habe keine Unfallschäden festgestellt und sei dann weitergefahren, ohne den Unfall zu melden, heißt es weiter im Polizeibericht. Später meldete er sich dann doch bei der Polizei. An dem Auto des 60-Jährigen entdeckten die Beamten Schäden. Ob auch der VW Golf beschädigt wurde, ist noch unklar. Bei dem Golf könnte es sich um ein Modell der 7er-Baureihe handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall sowie den Halter des VW Golf, der am Altstadtplatz geparkt war. Kontakt bei der Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403.