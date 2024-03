Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Raubdelikts in der Trifelsstraße (Mundenheim). Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr wurde dort ein 31-Jähriger von drei Männern von hinten angegriffen. Im Bereich des Rückens spürte er einen spitzen Gegenstand, konnte jedoch keine Waffe erkennen. Der 31-Jährige wurde geschlagen, zu Boden gebracht, bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Es gelang den Tätern, wenige Hundert Euro zu erbeuten und unerkannt zu flüchten. Der 31-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zum Aussehen der Täter konnte er keine Angaben machen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.