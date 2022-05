Ohne Führerschein ist ein 18-Jähriger am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Friesenheim am Steuer eines Autos erwischt worden. Nach Polizeiangaben geriet der junge Mann in der Brunckstraße in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten leiteten gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.