In einer S-Bahn, die am Sonntagabend von Waghäusel nach Mannheim unterwegs war, ist eine 18-Jährige sexuell belästigt worden. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, wurde die junge Frau zunächst von dem Unbekannten verfolgt und bedrängt. Als sie ihn aufforderte, dies zu unterlassen, fasste der Mann seinem Opfer offenbar unvermittelt an den Po. Die 18-Jährige stieß den Mann laut Polizei daraufhin von sich weg, wodurch sie die Aufmerksamkeit zweier Jugendlicher auf sich zog. Sie eilten der jungen Frau zu Hilfe. Beim Halt in Mannheim verließ der Mann den Zug und flüchtete. Er wird so beschrieben: nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit einem weißen Schriftzug, dunkler Rucksack. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter Telefon 0721 120160 entgegen.