In der Mannheimer Neckarstadt ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Radfahrer und einer Straßenbahn der Linie 4 zusammengeprallt. Der 16-jährige Radfahrer geriet laut Polizei aus Unachtsamkeit in den Gleisbereich und wurde von der in Richtung Käfertal fahrenden Tram erfasst. Bei seinem Sturz zog er sich eine leichte Kopfverletzung zu. Er wurde mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Käfertal und Gartenstadt war bis etwa 21 Uhr unterbrochen.