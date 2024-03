Vermutlich durch einen Defekt im Technikraum eines Wohnhauses in der Berliner Straße im Stadtteil Oststadt kam es am Sonntag gegen 13.10 Uhr zu einem Schmorbrand. Alle Bewohner konnten das Gebäude laut Polizei rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Da der Brand keine Auswirkungen auf die Wohnungen hatte, konnten die Bewohner später wieder in diese zurückkehren. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 10.000 Euro geschätzt.