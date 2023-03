Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Leichtverletzte durch eine chemische Reaktion von Reinigungsmitteln hat es am Freitagmorgen in der Metzgerei der Kissel-Gruppe (SBK) gegeben. Anfangs war von einer Verpuffung die Rede gewesen, was sich aber nicht bestätigt hat. Es gab trotzdem einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften.

Um 5.30 Uhr waren in der PS Pfälzer Spezialitäten-Metzgerei in der Straße In den Waldstücken im Gewerbegebiet Am Hölzel zwei Mitarbeiter mit Reinigungsarbeiten beschäftigt