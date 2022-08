Zum Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag (unwetterbedingt ausgefallen) und Samstag im Schloss Bellevue waren rund 1500 ehrenamtlich engagierte Gäste eingeladen, darunter Dominique Ehrmantraut aus Landau und Lena Rieder aus Herxheim. Ehrmantraut ist Religionslehrerin am Max-Slevogt-Gymnasium. Als in der Coronazeit antisemitische Verschwörungstheorien laut wurden, rief sie gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern das Projekt „Blick-Augenblick-Weitblick“ ins Leben, um Hintergründe und Denkmuster von Verschwörungstheorien aufzuarbeiten. Am Ende erstellten sie eine Argumentationshilfe für Schüler und erarbeiteten einen Comic dazu. Lena Rieder ist Mitglied des Jugendparlaments Herxheim-Hayna und hatte zur Bundestagswahl 2021 daran mitgearbeitet, eine Plattform auf die Beine zu stellen, auf der junge Menschen ihre Fragen an das Jugendparlament und bei einer Podiumsdiskussion an die Direktkandidaten stellen konnten.