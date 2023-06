Die Billigkaufhauskette Woolworth wird am 20. Juli eine Filiale am Landauer Rathausplatz eröffnen. Das geht aus einer Veröffentlichung auf der Homepage des Unternehmens mit Sitz in Unna hervor. Woolworth kommt als Untermieter von dm nach Landau. Die Karlsruher Drogeriemarktkette hat den Rathausplatz Mitte Mai verlassen, nachdem sie im März eine größere Filiale in der Marktstraße 29 eröffnet hatte. Der Mietvertrag für das Anwesen am Rathausplatz aber läuft erst Ende 2026 aus. Woolworth verkauft ein buntes Sortiment: von Dekorationsartikeln, Haushaltswaren bis zu Bekleidung und Heimtextilien. Aus einer Insolvenz 2009 neu aufgebaut, hat die Kette nach eigenen Angaben heute 600 Filialen in Deutschland.