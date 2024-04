Der Parkplatz Bachgängel-Ost kann ab 1. Mai wieder genutzt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung am Montag informiert. Nach der Insolvenz des Eigentümers der Hertie-Ruine wird der Bereich nicht mehr als Baulager gebraucht. Die Fläche gehört der Stadt und wurde vom ehemaligen Hertie-Investor genutzt. Nachdem auf Drängen der Stadt der Baukran, der bislang dort stand, entfernt wurde, konnte mit der Wiederherstellung des Parkplatzes begonnen werden, so die Stadt. Hierzu mussten der Belag ausgebessert, Stellplätze eingezeichnet, Schilder und Parkscheinautomaten aufgestellt sowie eine Beleuchtung installiert werden. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Abteilung Stadtbild und Grün. Ab 1. Mai stehen am Bachgängel-Ost 40 bewirtschaftete Stellplätze zur Verfügung. Schon seit Wochen wird in der Stadt intensiv über weitere Parkmöglichkeiten und die Öffnung des Parkplatzes Bachgängel-Ost diskutiert.