Während die Bewohner unterwegs waren, brach am Samstag gegen 20.20 Uhr in einem Haus in der Marktstraße ein Feuer aus, vermutlich im Wohnzimmer. Laut Polizei ist die Ursache noch ungeklärt. Die Feuerwehr Bad Bergzabern war zur Brandbekämpfung mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.