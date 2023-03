Elf Winzer aus Edesheim präsentieren sich am Samstag bei der Weinexchange. Bei der zehnten Auflage der Veranstaltung, die nach der coronabedingten Pause wieder zum Frühlingsanfang organisiert wird, stehen Sekt und Seccos im Fokus. Die Besucher pendeln mit einem Probierglas von Weingut zu Weingut. Bis zu 15 Sorten können sie dabei probieren. Eröffnung ist um 14 Uhr am Rathaus, Einlass bei den teilnehmenden Weingütern ist ab 14.30 bis 21.30 Uhr. Karten kosten 20 Euro und beinhalten ein VRN- beziehungsweise KVV-Ticket. Erhältlich sind sie noch bis Freitag in der Vinothek Oberhofer oder online unter www.edesheimer-weinexchange.de. Der Weinpass kann auch an der Tageskasse erworben werden.