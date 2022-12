Der Winter ist da

Am Mittwochmorgen ist es soweit: Der erste Schnee dieses Winters rieselt vom Himmel. Auf den Straßen sorgt er zwar nicht für das große Chaos, ganz ohne Unfälle verläuft der Tag aber auch nicht. Darf sich die Südpfalz jetzt auf eine weiße Weihnacht freuen?

Wie läuft es mit dem neuen Busangebot?

Große Busse, kleine Busse, Shuttlebusse – seit Montag strahlen die Linien in Landau im VRN-blau. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Felix Schönhöfer hat Fuhrpark und Fahrplan des neuen Landau-Takts unter die Lupe genommen. Besonders bei einer Linie läuft noch nicht alles rund.

Funkturm ja, Netz nein

In Impflingen wurde vor etwa zwei Jahren am Sportplatz ein Funkmast der Telekom aufgestellt. Ende 2021 sollte er in Betrieb gehen. Die Betonung liegt auf sollte, denn der Turm ist nach wie vor nicht am Netz.

Kita-Erweiterungen stocken

Es wird Jahre dauern, bis alle Eltern in der Südpfalz die siebenstündige Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen können, die ihnen das Land seit Sommer vergangenen Jahres zusichert. Pleisweiler-Oberhofen hat den Anspruch erfüllt– mit weitreichenden Konsequenzen.

Energieversorger hoffen auf 2024

Die Energiepreise beschäftigten uns in diesem Jahr so häufig wie nie. Die schlimmsten Befürchtungen knapper Energieversorgung sind bislang ausgeblieben. Doch wie ist die Lage in den Gemeindewerken der Region, reicht die Versorgung und wie viele Kunden sind schon im Rückstand bei den Zahlungen?

Feuerwehr rettet eigens Domizil

Zu ihrer eigenen Adresse musste die Feuerwehr Kandel am Dienstag ausrücken: Es brannte im Anbau, der gerade erst errichtet wird. In der folgenden Nacht eilte sie schon wieder zum nächsten Einsatz.