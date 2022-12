Am Mittwochmorgen ist es soweit: Der erste Schnee dieses Winters rieselt vom Himmel. Auf den Straßen sorgt er zwar nicht für das große Chaos, ganz ohne Unfälle verläuft der Tag aber auch nicht. Auf wie viel Schnee muss sich die Südpfalz gefasst machen?

Seit Mittwochmorgen ist endgültig klar: Der Winter ist in der Südpfalz angekommen. Nachdem er sich in den vergangenen Tagen mit klirrender Kälte bereits angemeldet hatte, fiel nun der erste Schnee. Bis zum Mittag waren es laut Christian Müller von Klima Palatina verbreitet zwei bis vier Zentimeter. Feld, Wald und Wiesen verlieh er einen weißen Anstrich, auf den Straßen sorgte er für Glätte.

Auf der A65 kam es an der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen um 9.30 Uhr zu einem Unfall, der erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw überholen. In dem Moment scherte der Laster-Fahrer plötzlich aus, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Der Golf-Fahrer leitete erschrocken eine Vollbremsung ein, geriet auf der schnellglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Straßen durch die Weinberge waren schneebedeckt. Foto: Iversen

Mit Sommerreifen im Wingert gelandet

Sommerreifen und eine zu hohe Geschwindigkeit waren die Gründe dafür, dass am Morgen eine 83-Jährige mit ihrem BMW von der Fahrbahn der L507 bei Großfischlingen abgekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, rutsche sie nach rechts in einen Weinberg, wo sie einen Sachschaden verursachte. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 6000 Euro entstanden.

Das Polizeipräsidium Landau meldet bis zum Abend neun Verkehrsunfälle im Einzugsgebiet, bei denen die Glätte wohl eine Rolle gespielt hat. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt, das war alles noch im glimpflichen Bereich“, sagt Polizeihauptkommissar Werner Bollinger.

Der VW Golf geriet ins Rutschen. Foto: Polizei

Scheibe nicht genügend freigekratzt

Ein weiterer Unfall im Zusammenhang mit den kalten Temperaturen hat sich zudem bereits einen Tag vor dem Schneeeinbruch ereignet. Laut Polizeibericht hat am Dienstag eine 19-jährige Autofahrerin in Schwegenheim einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie sich ein zu kleines Sichtfenster in ihrer vereiste Frontscheibe freigekratzt hatte. Sie übersah in der Kleinfeldstraße zwei geparkte Fahrzeuge und kollidierte mit ihnen. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 15.000 Euro an und appelliert zusätzlich, vereiste Scheiben sorgfältig freizukratzen. Andernfalls müsse mit einem Bußgeld gerechnet werden, „weil durch die eingeschränkte Sicht das Unfallrisiko erheblich erhöht“ ist.

Die Polizei-Dienststelle in Bad Bergzabern meldet ebenfalls Unfälle durch Glätte in Bad Bergzabern, Vorderweidenthal und Gossersweiler. Insgesamt sei es morgens zu sechs Unfällen gekommen, ab 14 Uhr habe sich die Lage aber wieder normalisiert. Wie die Polizei berichtet, kam es auch hier zu keinen Personen- sondern nur zu Blechschäden. In den meisten Fällen habe es sich um klassische Auffahrunfälle gehandelt, weil Fahrzeuge ins Rutschen geraten sind.

Sowohl in Annweiler als auch in Edenkoben ist es morgens jeweils nur zu einem Unfall gekommen, bei dem ebenfalls niemand zu schaden gekommen ist, wie die zuständigen Beamten am frühen Abend mitteilten.

Die Rutschpartie endete im Weinberg. Foto: Polizei

Auch Abschleppfahrzeug kommt ins Rutschen

Fünf Unfälle, in die Autos aufgrund von Schnee und Glätte verwickelt waren und ein gestürzter Radfahrer ist die Bilanz der Polizei Germersheim. In Leimersheim sind zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge zusammengestoßen, nachdem sie ins Rutschen gekommen waren. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in Germersheim, wobei hier eines der Autos laut Polizei keine Winterreifen aufgezogen hatte. In Lingenfeld kam ein Autofahrer in einer Kurve ins Schlittern, verlor die Kontrolle und rammte einen Gartenzaun. Ein Mast wurde bei einem witterungsbedingten Unfall auf einem Parkplatz in Germersheim in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bergung eines Autos, das am Oberen Griesweg in Lustadt in einem Grünstreifen gelandet war, dauerte etwas länger als zunächst gedacht: Der Abschleppdienst konnte es nicht herausziehen, da dessen Fahrzeug selbst ins Rutschen kam, so die Polizei. Mit zwei Abschleppern habe es dann funktioniert. In Weingarten ist ein Radfahrer in der Nähe der Schlossgasse auf schneeglattem Untergrund gestürzt. Der 29-Jährige zog sich laut Polizei Schürfwunden an der Stirn zu. Bei den anderen Unfällen sei nur Sachschaden entstanden, einige Beteiligte seien mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Fünf kleine Rutsch-Unfälle, bei denen etwas Sachschaden entstanden ist, meldet bis zum frühen Abend die Polizeiinspektion Wörth.

Nächster Schneefall kommende Woche erwartet

Die positive Nachricht für alle Autofahrer: In den kommenden Tagen fällt wohl kein weiterer Schnee. Für Donnerstag kündigt Klima-Palatina-Geschäftsführer Müller eine rasche Wetterberuhigung an. „Von Freitag bis Sonntag sorgt Hochdruckeinfluss für ruhige und trocken-kalte Witterung bei Höchstwerten von lediglich -1 bis maximal 0 Grad sowie mäßigem Frost in den Nächten von -6 bis -10 Grad über Schneeflächen, sofern der Himmel dann auch mal aufklart.“ In der Nacht von Sonntag auf Montag könnte es dann wieder Schnee, später auch gefrierenden Regen geben. Müller prognostiziert „zum Berufsverkehr am Montagfrüh anfangs durchaus noch glatte Straßen und Verkehrswege“.

Das war’s dann aber wohl erst einmal mit großer Kälte und Schnee. Denn laut Müller „räumt danach die mildere Luft, die dann mit einer Südwest-Strömung herangeführt wird die bis daher kältere Luftmasse auch aus der Südpfalz weg und die Temperaturen können vor Weihnachten somit auf +5 bis +7 Grad ansteigen“. Das heißt auch: Eine weiße Weihnacht wird es in der Region aller Voraussicht nach nicht geben.