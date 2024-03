Die Stadt Landau plant zu ihrem 750. Geburtstag einen Festumzug am Sonntag, 2. Juni. Dafür sucht sie noch nach Teilnehmern, die sich als Fußgruppe oder mit Festwagen zum Thema „Historisches Landau“ einreihen. Mitmachen können Vereine und Organisationen, Nachbarschaften, Jugendgruppen, Unternehmen und Stadtdörfer. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 12. April, per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de oder postalisch an die Stadtverwaltung, Marktstraße 50, 76829 Landau möglich. Oberbürgermeister Dominik Geißler ist gespannt, was sich die Landauer einfallen lassen. 750 Jahre Stadtgeschichte gäben jedenfalls eine Menge Stoff her. Geißler hofft „auf viele kreative Ideen mit liebevoll gestalteten Kostümen und Festwägen“. Der Festumzug wird als einer der Höhepunkte des Festwochenendes am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr durch die Landauer Innenstadt ziehen. Start und Ziel sind am Alten Meßplatz. Die Strecke verläuft von dort über den Nordring zum Deutschen Tor, durch die Weißquartierstraße, Reiterstraße und zurück über die Marktstraße, Pestalozzistraße und Westring zum Alten Meßplatz. Weitere Informationen zum Ablauf sowie das Anmeldeformular finden sich auf www.landau.de unter „Aktuelles“ im Text „Wissenswertes zum Stadtgeburtstag“ in der Seitenspalte.