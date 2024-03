Am Donnerstag, 21. März, kurz vor 10 Uhr morgens überholte ein grauer Skoda Kombi mit EU-Kennzeichen (Euskirchen) auf der B10 in Richtung Pirmasens mehrere Fahrzeuge im Überholverbot. Die Polizei in Annweiler bittet Zeugen des Geschehens zwischen Birkweiler und Annweiler und gefährdete Verkehrsteilnehmer darum, sich bei ihr zu melden unter Telefon 06346 96462519.