Der Gründer-Ideen-Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren Südpfalz lädt Schüler ab 14 Jahren dazu ein, Ideen zu entwickeln und gemeinsam mit Jungunternehmern aus der Region weiter an deren Verwirklichung zu arbeiten. Am Ende lockt ein Gewinn von 1000 Euro. Bis zum 30. April können Ideen eingereicht werden. Thematisch ist alles erlaubt, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsjunioren. „Von App-Entwicklung über Nachhaltigkeitsprojekte, von Ideen und Innovationen im Bereich Mode, Kultur oder Sport – es ist alles erlaubt. Wir haben hier bewusst keinen Rahmen geben wollen. Ideen brauchen zunächst einen Raum und Begeisterung. Im Anschluss wird man sehen, ob und wie man sie am besten umsetzen kann“, erklärt Sophie Schrittenloher von den Wirtschaftsjunioren Südpfalz. Infos unter www.gruenden-suedpfalz.de.