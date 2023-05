Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine selbstgebaute Abluftanlage mit Materialien aus dem Baumarkt hängt seit Dienstag im Landauer Otto-Hahn-Gymnasium. Sie soll Aerosole entfernen und Stoßluftzeiten in Schulen verringern. Die Technische Universität Kaiserslautern will nun testen, was sie taugt und wo sie optimiert werden muss. Wie funktioniert das „Mainzer Modell“ aus Schirm, Rohr und Ventilator?

„Ästhetisch sieht es nicht aus“, sagt ein Mitarbeiter der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern, als er am Mittwochmittag mit zwei Kollegen die neue Abluftanlage des