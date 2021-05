Die Ortsdurchfahrt von Klingenmünster ist seit Dienstag wegen Kanalarbeiten gesperrt. Diese werden bis Mittwoch, 2. Juni, dauern. Eigentlich sollte die Sperrung von Freitag bis Sonntag aufgehoben werden. Doch daraus wird nichts mehr. Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitteilte, hat sich beim Beginn der Sanierung gezeigt, dass eine Stelle problematisch zu bearbeiten ist. Deswegen muss die Firma die Sanierung in offener Bauweise ausführen. Eine Freigabe der Weinstraße ist unter diesen Umständen nicht möglich. Am ersten Tag der Sperrung habe sich auch bereits gezeigt, dass viele Lkw-Fahrer die Vorwegweiser ignorierten. Wenn die großen Gefährte dann einen Weg aus der Baustelle suchten, komme es zu massiven Problemen, so Jürgen Pfalzgraf von der Verbandsgemeinde.