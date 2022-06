Die Weinkerwe in St. Martin wird von Freitag, 5. August, bis Montag, 8. August, im Ortskern gefeiert, teilt Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) mit. Weingüter, Gastronomen und Vereine öffnen die Höfe. Alle Ausschankstellen, die sich vor der Pandemie beteiligt hatten, werden dabei sein. Es wird ein Karussell, einen Süßwarenstand und ein paar Spielstände für den Nachwuchs geben. Neu im Programm ist laut Glaser ein Kerwe-Flohmarkt am Sonntag, 7. August, von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum. „Hier suchen wir noch Teilnehmer“, sagt Glaser. Die Standgebühr beträgt 10 Euro, solange der Vorrat reicht. Im Preis enthalten sind zwei Bierzelt-Tische, welche die Gemeinde zur Verfügung stellt. Es kann für einen Aufpreis maximal um einen Tisch erweitert werden. Anmeldungen mit Anschrift, Warenangabe und der Anzahl der Tische sind bis 18. Juli einzusenden, E-Mail susanne.schlick@sankt-martin.de.