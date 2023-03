Die Firma Wasgau eröffnet am Dienstag eine neue Bäckerei mit Café in der Paul-von-Denis-Straße 2 an der Queichheimer Brücke in Landau. Wie das Unternehmen mitteilt, soll es in der „Genuss-Station“ nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch Kaffee und Konditorei-Waren geben. Die Backwaren stammen aus hauseigener Produktion des Pirmasenser Unternehmens. Im Café-Bereich soll es 30 Sitzplätze geben, ebenso viele sollen es auch im Außenbereich des neuen Cafés werden. Geöffnet ist die Bäckerei künftig von 6.30 bis 18.30 Uhr, sonntags von 8 bis 17 Uhr. An den ersten beiden Öffnungstagen erhalten Kunden zu einem Stück Kuchen eine kostenlose Tasse Kaffee, heißt es weiter in der Mitteilung.