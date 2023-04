Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vinothek Par Terre samt Restaurant Null 41 soll eine Erfolgsmarke werden, eine der ersten Adressen für Gastronomie und Weinkultur in Landau. So formuliert Emrah Isitmen sein Ziel. 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie, Wein- und Veranstaltungsbranche kann er einbringen, wenn er am 1. Juli die Geschäftsführung im historischen Gebäudekomplex am Südpark übernimmt.

Der 41-jährige Restaurantfachmann und Sommelier, der in Kürze seine Zusatzausbildung zum Weinakademiker beendet, ist Nachfolger von Marion Neutmann, die nach vier Jahren der Vinothek