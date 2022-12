Einen Oberbürgermeister haben, kann jeder. Landau unterstreicht seine Sonderrolle durch den Luxus, derzeit zwei OBs zu haben. So wie Landau ja auch mal zwei Riesenräder hatte: eines auf der Gartenschau und eines auf dem Maimarkt. Dominik Geißler jedenfalls ist am Dienstag ins Amt eingeführt worden, aber Thomas Hirsch ist noch nicht weg. Der hat am Freitag zwar sein Büro geräumt, gibt aber am Sonntag noch seinen Ausstand in der Festhalle und hat danach noch Resturlaub bis Jahresende. Kleines Korrektiv also, damit der Neue nicht zu übermütig wird. Wobei die Gefahr nicht allzu groß ist. Einen ersten Dämpfer hat Geißler schon die Weltlage verpasst: Steigende Flüchtlingszuweisungen haben seinen zunächst ausgeglichenen (!) Haushalt für 2023 tiefrot rot gefärbt. Jetzt hofft er, dass die Energiepreisbremse auch für Kommunen gilt, dann nähert er sich wieder der schwarzen Null. In Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt, sind zwei OBs eigentlich keine schlechte Idee. boe