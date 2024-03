Es ist eigentlich egal, wo Sie hinkommen: Norden ist auf Karten immer oben, folglich ist der Süden immer unten. So zeigt es auch der Kompass an. Die genaue Entstehung dieser Sichtweise soll hier keine tiefere Rolle spielen, wobei später dazu noch etwas mehr kommt.

Wir halten also zunächst fest: Zur geografischen Einordnung verwenden wir oben und unten gerne für nördlich und südlich Gelegenes. Nun schauen wir mal auf die Stadt Landau. Hier gibt es den Ober- und den Untertorplatz. Der Obertorplatz befindet sich jedoch nicht, so wie es dem Namen nach zu vermuten wäre, oben im Norden der Stadt, sondern unten im Süden. Im Norden, am Deutschen Tor, ist der Untertorplatz zu finden, der demzufolge also nicht unten im Süden liegt. Auch die Obere Marktstraße ist im Süden nahe dem Obertorplatz. Das ist für den ein oder anderen Landauer immer wieder verwirrend. Doch warum wird hier einfach oben und unten vertauscht?

Erhellendes bringt die Antwort von Lena Wind von der Stadtverwaltung mit sich. Die Bezeichnungen Ober- und Untertorplatz stammten noch aus dem Mittelalter. „Wir gehen davon aus, dass sich die Bezeichnungen Ober- und Untertor weder auf die absoluten Höhen im Stadtgebiet noch auf die Himmelsrichtungen beziehen, sondern auf den Lauf des großen Flusses – in der Rheinebene meist der Rhein. Oben ist da, wo der Rhein herkommt“, teilt sie mit. Nach Angaben des städtischen Denkmalpflegers sei diese Betrachtung jedoch keine Landauer Besonderheit, sondern in vielen Städten der Fall.

Lena Wind ergänzt, dass es in der mittelalterlichen Welt die Himmelsrichtungen auch schon gab: „West und Ost waren zum Beispiel Morgen und Abend oder Levante und Ponente, also Auf- und Untergang, Okzident und Orient.“ Norden und Süden waren weniger von Bedeutung als heute. Das sei erst später gekommen mit der Verbreitung des Kompasses.

Genug der Verwirrung. Wer also geneigt ist, wieder mal den Unter- mit dem Obertorplatz zu verwechseln, der greife bitte zum Kompass. Im Norden, also oben, am Nordring, ist der Untertorplatz zu finden. Und dort, wo der Rhein herkommt, aus dem Süden, also unten, quatsch, in diesem Fall oben, an der Reiterstraße, ist der Obertorplatz zu Hause. Logisch, oder?