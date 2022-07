Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz und Landesforsten RLP veranstalten am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Juli, für Drittklässler die Waldjugendspiele. Die Kinder werden an einem Tag einen Parcours von etwa drei Kilometern absolvieren. Auf dem Taubensuhl sind insgesamt 56 Klassen aus der gesamten Südpfalz am Start; Themen sind Waldbäume, Wald und Klima, Forst- und Holzwirtschaft und Waldfunktionen. Bei jungen Menschen soll das Verständnis für Natur, Landschaft und Wald gefördert werden. die Wald-Jugendspiele werden in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität sowie dem Ministerium für Bildung durchgeführt sowie von der Sparda-Bank Südwest finanziell unterstützt.