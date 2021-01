Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau nimmt ab sofort keine Patienten mehr auf. Das teilte der stellvertretende Geschäftsführer Joachim Gilly am Mittwochnachmittag mit. Nach seinen Angaben verzeichnet die Klinik rund 30 coronabedingte Ausfälle beim Personal. Da die Infektionswege nicht nachzuvollziehen seien, bleibe nur der Schritt, die Auslastung herunterzufahren, um die Lage wieder schnell unter Kontrolle zu bekommen. Vor allem betroffen sei die Abteilung der Inneren Medizin. Keine Probleme und Einschränkungen gibt es nach Angaben des Mediziners in der Geburtshilfe und der Kinderklinik. Entbindungen sind also weiterhin möglich. Verschiebbare Eingriffe waren laut Gilly auch in den vergangenen Tagen schon reduziert worden.

Mehr zum Thema