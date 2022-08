Von Freitag bis Montag feiert Kapellen-Drusweiler sein Weinfest in den Winzerhöfen. Seit über 30 Jahren ist die Weinkerwe eine Erfolgsveranstaltung. Der familiäre Charakter und die herzliche Atmosphäre begeistert Jung und Alt, Freunde von Nah und Fern. Das Fest beginnt am Plätzel, wo am Freitag um 18 Uhr Ortsbürgermeister Gerd Kropfinger zusammen mit der SÜW-Weinprinzessin Sophie Grünagel aus Edenkoben das Fest mit 100 Gratis-Schoppen eröffnen wird. Entlang der für den Durchgangsverkehr gesperrten Hauptstraße ist dann vier Tage lang für jeden etwas geboten. Sowohl Fahrgeschäft, Schießbude und Süßwarenstände als auch Hof-Schänken mit Livemusik haben geöffnet. Am Sonntag sind alle Höfe bereits ab 11.30 geöffnet. Auch ein privat organisierter Flohmarkt mit allerlei Interessantem wird am Sontag zu durchstöbern sein. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich eine An- und Abreise per Bahn empfiehlt. Die Haltestelle Kapellen ist nur 300 Meter von der Ortsmitte entfernt und wird im Stundentakt bedient.