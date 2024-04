Gleich vier Einbrüche sind der Landauer Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Die ersten beiden waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Herxheim. Unbekannte drangen in eine Schule in der Augustastraße ein. Gestohlen wurde laut Polizei Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Schaden liege bei circa 1400 Euro. In derselben Nacht wurde auch in ein Museum in der Unteren Hauptstraße eingebrochen: Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen wohl nichts. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro.

Gegen 15 Uhr am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte bei dem Versuch, eine Wohnungstür in der Zweibrücker Straße in Landau aufzudrücken, scheiterten. Der genaue Tatzeitraum müsse noch ermittelt werden. Der Schaden liege bei ungefähr 500 Euro. Über eine aufgehebelte Kellertür sind Unbekannte zwischen Samstag und Mittwoch in ein Haus in der Wasgensteinstraße in Landau eingebrochen. Gestohlen wurden Schlüssel. Der Schaden liege bei rund 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.