Im Zoo in Landau sind im Jahr 2021 insgesamt 186 Tierkinder geboren beziehungsweise geschlüpft. Die meisten waren es bei den Eurasischen Zwergmäusen, gefolgt von den Afrikanischen Zwergziegen, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Und auch 59 tierische Neuzugänge durfte das Zooteam begrüßen, darunter 23 Wasserschildkröten, die von Privathaltern abgegeben wurden oder als ausgesetzte Fundtiere im Zoo ein neues Zuhause fanden. Den Zoo verlassen haben 65 Tiere. Die meisten waren Nachzuchten aus den Vorjahren oder von diesem Jahr. Sie werden gezielt an andere Zoos und Einrichtungen abgegeben. Die weiteste Reise trat die weibliche Weißscheitelmangabe Kate an, die im Rahmen des koordinierten Erhaltungszuchtprogramms in eine Zuchtstation in Ghana transferiert wurde, wo der Zoo seit Jahren ein Artenschutzprojekt unterstützt.