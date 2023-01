Der Herxheimer Christian Sommer (FWG) wird als gemeinsamer Kandidat von CDU, FWG und SPD in der Wahl um das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Herxheim am 12. März ins Rennen gehen. In einer gemeinsamen Versammlung wurde der 51-Jährige am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Insheim von den Mitgliedern und Delegierten mit großer Mehrheit nominiert. Von den 105 stimmberechtigten Personen enthielten sich vier. 95 votierten für Christian Sommer, sechs stimmten mit nein. Weitere Kandidatenvorschläge gab es keine. Christian Sommer freute sich über seine Nominierung. Mit den Worten „Weihnachten ist vorbei, jetzt kann der Sommer kommen“, eröffnete er den Wahlkampf. „Wir werden kämpfen“, schob er hinterher. Auch Verbandsbürgermeisterin Hedi Braun (59) wird wieder antreten.