Mit einem beschwingten Abend auf dem zauberhaften Gelände der Dörrenbacher Eselsbühne startete der Verein Südliche Weinstraße am Freitagabend in sein Jubiläumswochenende. Die Kampagne „Zum Wohl. Die Pfalz“, das Promi-Aufwiegen beim SÜW-Weinfest, der Ausschank bei Bambi, Berlinale und Co., Trekkingplätze im Pfälzerwald, die Vinothek Parterre, Veranstaltungsreihen wie „Die Burg rockt“ und vieles mehr gehen auf den Verein zurück, wie Landrat Dietmar Seefeldt Meilensteine der 50-jährigen Geschichte aufzählte. „Die Gäste lieben unsere Genussregion, und der Verein hat einen erheblichen Anteil daran, dass wir so ein hohes Ansehen als Tourismusregion haben“, lobte Bad Bergzaberns Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer dessen Erfolgsgeschichte. Die Reblausmusikanten, der Gesangverein Dörrenbach und Chansonnière Elke Jäger sorgten an dem Abend, der gleichzeitig der Auftakt der Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land war, für Stimmung. Mit Führungen, Touren, Ausstellungen und einer königlichen Kaffeetafel wurde der Geburtstag noch das ganze Wochenende über gefeiert.