Der Spirkelbacher Verein Dorfkult, der unter anderem den Mittwochsmarkt und einen Dorftreff organisiert, will eine Tradition wieder aufleben lassen, die vor Corona immer wieder für schöne Abende im Dorfgemeinschaftshaus gesorgt hat: Bildervorträge, gestaltet von Menschen aus der Region. Start ist am Freitag, 19 Uhr, mit der Präsentation „La Réunion – Kilimanjaro – Serengeti – Bergsteigen und Zeltsafari im tropischen Afrika“ von Peter Klein aus Steinweiler. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Familie des damaligen Guides von Peter Klein gebeten.

Weiter geht’s am Freitag, 20. Januar, mit dem Vortrag „Bolivien mit dem Mountainbike“ von Bernd Rudschauser und Helmut Müller. Am Freitag, 3. Februar, hält Michael Back vom Kompetenzzentrum Luchs und Wolf in Trippstadt einen Vortrag zum Thema „Der Wolf im Pfälzerwald“.