Die beiden Vorsitzenden des Zentrums für Technikkultur Landau (ZTL), Karsten Moock und Dominik Simon, haben 30 CO2-Ampeln an die Kommunen in der Südpfalz übergeben. Sie sollen in Schulen und Kindergärten eingesetzt werden.

Dort können die Ampeln die Raumluft überprüfen, teilen die Verwaltungen der Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Stadt Landau gemeinsam mit. Gedacht sind die Geräte aber auch als Prototypen zum Nachbauen – beispielsweise in Technik-AGs oder im Unterricht.

Infos und Bauanleitung im Netz

Der Anteil von CO 2 in der Raumluft spiele zu Pandemie-Zeiten eine zentrale Rolle. Eine solche Ampel misst alle zwei Sekunden den CO 2 -Gehalt der Luft.„Ist der Anteil zu hoch, springt die Ampel von Grün auf Gelb, dann auf Rot beziehungsweise Rot blinkend und signalisiert damit, dass gelüftet werden sollte“, erläutert der ZTL-Vorsitzende Karsten Moock. Der Sensor in der Ampel messe dabei nach den bereits 2008 vom Umweltbundesamt empfohlenen Richtwerten. Die Bedienung sei sehr einfach. Die Ampel müsse lediglich mit Strom versorgt werden und ermittele sofort die Luftqualität.

Der Verein hat die Infos rund um den Bau einer Ampel im Internet unter www.ztl.space veröffentlicht. „Wir unterstützen gern und sowohl die Bauanleitung als auch die Programmierung kann frei genutzt werden. Von der Planung über die Programmierung bis zum 3-Druck des Gehäuses wurde alles von unseren Mitgliedern erarbeitet“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende Dominik Simon.

Kontakt

Wer Interesse am Projekt hat, kann sich per E-Mail an vorstand@ztl.space direkt beim ZTL melden.