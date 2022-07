Landau. Die Deutsche Post DHL Group am Standort Landau und Karlsruhe hat mit der Landauer Rolf-Epple-Stiftung in den vergangenen drei Monaten alte Verbandskästen aus ihren Autos gesammelt und als Spende der Hilfsorganisation Brücke nach Lviv (Lemberg) übergeben.

Ein nach fünf Jahren abgelaufener Verbandskasten im Fahrzeug bedeutet bei einer Verkehrskontrolle eine Ordnungswidrigkeit. Dies nahmen Rolf Epple von der gleichnamigen Stiftung und Michael Frohnheiser von DHL zum Anlass, hieraus eine Spendenaktion für die Ukraine zu machen.

Wer seinen abgelaufenen Verbandskasten ebenfalls spenden möchte, kann diesen nach vorheriger Absprache mit Hans-Ludwig Tillner unter Telefon 0176 43538562 oder 06341 9029920 in Landau der Kramstraße 21 tun. Außerhalb von Landau hat die Brücke nach Lviv zwei weitere Sammelstellen in Mörlheim, Hofgasse 17a, bei Annette Ohmer, Telefon 06341 53469 sowie in Insheim in der Hauptstraße 6 im Weingut Michael Schaurer, Telefon 0175 4012982.