Die Verbandsgemeinde Annweiler bekommt ein Klimaschutzkonzept. Am Donnerstag, 15. Februar, sind alle Bürgerinnen und Bürger zur Präsentation eingeladen – und schon im Vorfeld können sie sich aktiv beteiligen.

Laut Ankündigung wird die Klimaschutzmanagerin bei dieser Gelegenheit zunächst alle Tätigkeiten der VG in Sachen Klimaschutz vorstellen und dann konkret auf das Klimaschutzkonzept eingehen. Das an der Planung und Umsetzung beteiligte Büro Energy Effizienz ist ebenfalls vor Ort und wird die Ergebnisse der Energie- und Treibhausgas-Bilanz vorstellen sowie einen Ausblick zu möglichen Potenzialen in der VG aufzeigen.

In den anschließenden Workshops sind die Bürgerinnen und Bürger selbst gefragt: Zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Erneuerbare Energien werden Ideen gesammelt. „Ich freue mich auf einen aktiven und ideenreichen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es sind alle gefordert“, wird Bürgermeister Christian Burkhart in der Mitteilung dazu zitiert.

Einladung zur Online-Umfrage

Bereits im Vorfeld haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzunehmen, wie es weiter heißt. So können sie eigene konkrete Ideen und Einschätzungen zu Klimaschutzthemen einbringen. Bis zum Montag, 4. März, läuft die Umfrage. Die Teilnehmer können verschiedene Themenbereiche auswählen, die sie besonders interessieren. Es können aber auch zu allen anderen Themen Angaben gemacht werden. Die Ergebnisse fließen in das Klimaschutzkonzept mit ein, heißt es.

Info

Auskünfte zur Online-Umfrage und zur Veranstaltung am 15. Februar erteilt Klimaschutzmanagerin Jessica Scherer unter der Telefonnummer 06346 301139 oder per Mail an: jscherer@annweiler.rlp.de. Um Anmeldung für die Veranstaltung wird bis zum 14. Februar gebeten. Sie ist von 18 bis 20 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltung am Messplatz 1. Der Link zur Online-Umfrage ist im Internet abrufbar unter: https://www.umbuzoo.de/q/KlimaschutzAnnweiler/de/