Für den östlichen Teil der Hauptstraße in Herxheimweyher wird gerade ein Bebauungsplan erstellt. Aus diesem Grund besteht für den Bereich seit November 2020 eine Veränderungssperre. Das bedeutet, das auf den Grundstücken in dem geplanten Bebauungsplan nichts umgebaut oder neu aufgestellt werden darf, solange über die neuen Regeln noch beraten wird. Betroffen sind die Grundstücke zwischen der St. Antonius Kirche bis zum Ortsausgang. Da die Fertigstellung des Planes noch auf sich warten lässt, ist die Sperre in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates um ein weiteres Jahr verlängert worden.