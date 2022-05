Unbekannte haben am Montag, 16. Mai, gegen 17 Uhr mehrere Glasscheiben am Blockheizkraftwerk in der Bad Bergzaberner Pestalozzistraße eingeworfen. Das teilt die Polizei mit. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Drei dunkelhaarige Jugendliche im Alter von circa 12 Jahren, die möglicherweise für die Tat verantwortlich sind, sollen vor Ort beobachtet worden sein. Wer weiß, um wen es sich dabei handeln könnte oder anderweitige Hinweise zur Tat abgeben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.