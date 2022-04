Ein 26-Jähriger hat ein Strafverfahren am Hals, nachdem er am Sonntagabend berauscht auf der B10 bei Birkweiler unterwegs war. Eine Streife der Polizei wurde auf den Mann aufmerksam, weil er unmittelbar vor ihr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Pirmasens auf 170 Stundenkilometer beschleunigte, obwohl dort nur Tempo 100 erlaubt ist. Am Mitfahrerparkplatz in Birkweiler wurde der Fahrer kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest, die ein Urintest bestätigte.