Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ startet in diesem Jahr auf Kreisebene in eine neue Runde. Dabei werden die Teilnehmer für den Landesentscheid 2024 und schließlich für den Bundesentscheid 2026 ermittelt. Landrat Dietmar Seefeldt ruft die Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße zur Teilnahme auf. „Der Dorfwettbewerb blickt in Rheinland-Pfalz auf eine lange Tradition zurück und verfolgt heute das vorrangige Ziel, eine nachhaltige Dorfentwicklung zu fördern. Eine Teilnahme am Wettbewerb bietet allen Gemeinden die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen, Impulse zu erhalten und die Zukunftsfähigkeit des Dorfes zu festigen.“

Der Landeswettbewerb erfolgt dreistufig auf Kreis-, Gebiets- und Landesebene, wie das Innenministerium mitteilt. Die Bewertungsjury für den Kreisentscheid wird die Teilnehmer-Gemeinden im September bereisen. Anmeldeschluss ist der 26. April. Infos unter www.mdi.rlp.de.