Das Experimentiercafé der Uni Landau auf dem Gelände des Reallabors Queichland startet wieder und bietet vier Termine zum Mitmachen an. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Reallabor ist an einem Arm der Queich im Bereich der Queichwiesen an der Schneiderstraße angelegt worden, gegenüber vom Eduard-Spranger-Gymnasium.

Am Freitag, 17. September, von 14 bis 16 Uhr, geht es um das Thema Gewässerökologie. Es werden Experimente vorbereitet und es stehen Kescher und Lupen für Besucher bereit. Am Freitag, 1. Oktober, ebenfalls von 14 bis 16 Uhr, steht die Queich selbst im Fokus. Mit Experimenten beispielsweise zur Fließgeschwindigkeit und mit CO2-Sensoren können Hobbyforscher das Flüsschen näher kennenlernen. Am Mittwoch, 13. Oktober, bietet das Experimentier-Café von 10 bis 12 Uhr einen Workshop zum Bau von Insektenhotels an. Material und Werkzeug werden gestellt. Am Mittwoch, 20. Oktober, stehen von 10 bis 12 Uhr Experimente zum Thema nachhaltige Entwicklung auf dem Programm. Weitere Informationen zum Experimentier-Café und dem Reallabor Queichland gibt es unter reallabor-queichland.uni-landau.de