Aus der Bahn geworfen wurde am Montag gegen 13.30 Uhr ein 71-Jähriger aus Landau, als er mit seinem Auto den Horstring entlangfuhr und ihm etwas ins Auge flog. Der Mann musste blinzeln, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der Aufprall war so heftig, dass sein Auto auf die linke Fahrzeugseite fiel. Durch hinzueilende Passanten konnte der Fahrer aus dem Auto befreit werden, teilt die Polizei mit. Der 71-Jährige wurde nur leicht verletzt und zur Überwachung in ein Landauer Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.