Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Freitag gegen 21 Uhr auf der A65 auf Höhe Dammheim verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann auf der Überholspur in Richtung Ludwigshafen aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte. Der junge Mann aus Rülzheim rutschte über alle Fahrspuren und stoppte im Grünstreifen. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, der glücklicherweise nicht benötigt wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.