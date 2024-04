Am Venninger Sportheim ist es vermutlich in der Nacht auf Samstag zu einem Diebstahl gekommen. Vereinsmitglieder bemerkten am an jenem Morgen, dass die Kupferregenrinne und zwei Kupferfallrohre fehlten, und verständigten die Polizei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.