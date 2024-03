Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Container in der Wiesenstraße in Siebeldingen Baumaschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie die Tür des auf einem Firmengelände stehenden Containers auf. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.