Am Freitag zwischen 18 und 22.30 Uhr drangen Unbekannte in der Klingener Straße in Billigheim-Ingenheim in ein Einfamilienhaus ein, laut Polizei über den rückwärtigen Bereich. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.