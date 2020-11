Unbekannte haben am Wochenende ein Hakenkreuz an eine Fassade der Realschule plus in der Weinstraße in Edenkoben gesprüht, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Außerdem schmierten die Täter die Buchstabenkombination „A.C.A.B“ an die Wand. Das steht für „All Cops are Bastards“ und bedeutet übersetzt so viel wie „Alle Bullen sind Schweine“. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer 06323 9550.